मंजिल से 94 किमी पहले ही खत्म हो गया शारजाह फ्लाइट का ईंधन, एयर अरेबिया की नागपुर-शारजाह फ्लाइट रास अल खैमा में उतारी गई
By नईम क़ुरैशी | Updated: October 4, 2025 19:46 IST2025-10-04T19:46:16+5:302025-10-04T19:46:16+5:30
नागपुर: युनाईटेड अरब अमीरात दुनिया में एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) का उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी है. लेकिन इसी देश की एक एयरलाइन की फ्लाइट नागपुर से शारजाह के लिए रवाना होने के बाद इंधन खत्म हो जाने की वजह से अपनी मंजिल से करीब 94 किलोमीटर पहले ही उतार ली गई. हैरत की बात तो ये रही कि विमान में सवार यात्रियों को पता ही नहीं था कि उनका हवाई जहाज कहां लैंड हुआ है. विमान के लैंड होते ही यात्री अपनी सीट बेल्ट खोलने लगे और उतरने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे तब जाकर केबिन क्रू ने उन्हें हकीकत बताई कि विमान शारजाह नहीं बल्कि रास-अल-खैमा में उतारा गया है.
ये मामला 3 अक्तूबर की तड़के एयर अरेबिया की फ्लाइट जी-9-416 का है. नागपुर के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल से ये फ्लाइट अपने निर्धारित समय 4.55 से करीब 20 मिनट की देरी के साथ 5.15 बजे रवाना हुई थी. एयरबस 320 विमान में करीब सारी सीटों पर यात्री सवार थे. फ्लाइट को नागपुर से शारजाह तक 2446 किमी का सफर तय करना था लेकिन ये रास-अल-खैमा तक 2352 किमी की ही दूरी तय कर पाई.
विमान के यहां लैंड होने के बाद रिफ्यूलिंग में तो चंद मिनट का समय लगा लेकिन शारजाह जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए स्लॉट मिलने में करीब एक घंटे का वक्त लग गया. रास-अल-खैमा में करीब डेढ़ घंटे रुकने के बाद ये फ्लाइट शारजाह पहुंची और यात्रियों ने राहत की सांस ली. इस फ्लाइट में यूएई अपने रिश्तेदारों से मिलने गए कुछ नागपुर निवासी भी थे.