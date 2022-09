Sharad Pawar: शरद पवार अगले 4 साल के लिए फिर चुने गए एनसीपी अध्यक्ष, पार्टी में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

Highlights शरद पवाल अगले 4 साल के लिए फिर चुने गए एनसीपी अध्यक्ष महाराष्ट्र एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तापसे ने दी जानकारी

नई दिल्ली: शरद पवार एकबार फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए हैं। महाराष्ट्र एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तापसे ने जानकारी देते हुए कहा कि शरद पवार सर्वसम्मति से 4 साल के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। पार्टी के शीर्ष पद पर फिर से काबिज होने वाले शरद पवार ने ही इस पार्टी की स्थापना की थी। दिल्ली में चल रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। पार्टी का यह अधिवेशन शनिवार और रविवार (10 और 11 सितंबर) तक चलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस अधिवेशन पर पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने विस्तार की योजना बनाएगी। 81 वर्षीय नेता ने 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा को एक साथ लाकर भाजपा को चौंका दिया।

Sharad Pawar unanimously re-elected as the President of the Nationalist Congress Party for 4 years: Mahesh Bharat Tapase, chief spokesperson, NCP Maharashtra



