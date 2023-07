"मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं 82 साल का हो जाऊं या 92 साल का", शरद पवार का भतीजे अजित पवार पर सीधा पलटवार

Highlights एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं काम करता रहूंगा भले मेरी उम्र कितनी क्यों न हो जाए अजित पवार ने शरद पवार की उम्र पर कसा तंज एनसीपी में टूट के बाद पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़े

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी एनसीपी में टूट के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजित पवार आमने-सामने आ गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार पर पलटवार करते हुए कहा, "मैं चाहे 82 का हो जाऊं या 92 का हो जाऊं मेरी प्रभावशीलता अपरिवर्तित रहेगी।"

दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार की हाल की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि आज की बैठक ने हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद की...मैं एनसीपी का अध्यक्ष हूं। अब हमें जो कहना होगा हम भारत चुनाव आयोग के सामने कहेंगे।

दरअसल, हाल ही में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में बहुमत विधायकों का समर्थन होने के बावजूद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका चूकने का कारण शरद पवार की 82 साल की उम्र को जिम्मेदार ठहराया जबकि उन्हें कई विधायकों का समर्थन प्राप्त था।

I am still effective, whether I am 82 or 92: NCP President Sharad Pawar in Delhi pic.twitter.com/qDqVkAxjSn