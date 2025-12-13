VIDEO: लियोनेल मेसी से मिले शाहरुख खान, बेटे अबराम का रिएक्शन वायरल

Highlights लियोनेल मेसी से मिले शाहरुख खान, बेटे अबराम का रिएक्शन वायरल

करीब 14 साल के लंबे इंतज़ार के बाद अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत पहुँचे। आज सुबह 11 बजे, मेसी ने कोलकाता में स्थापित 70 फीट ऊँची प्रतिमा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस खास मौके पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। जब शाहरुख खान की मेसी से मुलाकात हुई, तो उनके साथ उनके छोटे बेटे अबराम खान भी मौजूद थे। मेसी से मिलकर अबराम की खुशी साफ़ तौर पर देखी जा सकती थी।

VIDEO | Kolkata: Football icon Lionel Messi to virtually unveil his 70-foot statue from Salt Lake stadium, with West Bengal Minister Sujit Bose and Bollywood actor Shah Rukh Khan present at the event.#LionelMessi#Kolkata#Football



(Full VIDEO available on PTI Videos –… pic.twitter.com/dqISIwMgl4 — Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025

वहीं शाहरुख खान ने भी मेसी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। एक ही मंच पर क्रिकेट, सिनेमा और फुटबॉल की दुनिया के दो बड़े सितारों को साथ देखना फैंस के लिए किसी यादगार पल से कम नहीं था। दोनों की यह खास मुलाकात अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और उनके बॉडीगार्ड रवि भी वहां मौजूद नजर आए।

