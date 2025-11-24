कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज, श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात -3.2 डिग्री रही

जम्मू: मौसम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात तापमान माइनस 3.2 डिग्री रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। इसके साथ ही कश्मीर में भयानक सर्दी का आगाज माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में तापमान -3.2 डिग्री रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक है, जबकि पहलगाम में -4.0 डिग्री और गुलमर्ग में -1.9 डिग्री दर्ज किया गया।

साउथ कश्मीर में भी ठंड और तेज हो गई, क्योंकि पुलवामा का तापमान -5.0 डिग्री और शोपियां का तापमान -5.1 डिग्री तक गिर गया, जिससे ये इलाके के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बन गए। जानकारी के मुताबिक, जोजिला जैसे ऊंचे इलाकों में तापमान -16.0 डिग्री पर जमता रहा। पूरे नार्थ और सेंट्रल कश्मीर में भी तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे रहा। कुपवाड़ा में -3.2 डिग्री, बडगाम में -3.4 डिग्री, और बारामुल्ला में तापमान तेजी से गिरकर -4.6 डिग्री हो गया। अवंतीपोरा और सोनमर्ग दोनों में -3.2 डिग्री, जबकि पंपोर में -4.5 डिग्री तक तापमान गिरा।

श्रीनगर के एयरपोर्ट इलाके में भी बहुत ज्यादा ठंड रही और पारा -3.6 डिग्री पर रहा, ऐसा बताया गया है। जम्मू इलाके में, मैदानी इलाकों और ऊपरी इलाकों के बीच तापमान में काफी फर्क दिखा। जम्मू शहर में 10.0 डिग्री, कटरा में 9.2 डिग्री और कठुआ में भी 9.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि, ऊंचे इलाके ज्यादा ठंडे रहे, बनिहाल में तापमान गिरकर -1.2 डिग्री, भद्रवाह में 0.5 डिग्री और राजौरी में 3.3 डिग्री रहा।

लद्दाख में भी बहुत ज्यादा ठंड की स्थिति बनी रही। लेह में -8.2 डिग्री रिकार्ड किया गया, जबकि करगिल थोड़ा नीचे -8.6 डिग्री पर आ गया। द्रास, जिसे अक्सर भारत की सबसे ठंडी आबादी वाली जगह के तौर पर जाना जाता है, वहां -10.3 डिग्री रिकार्ड किया गया, और न्योमा में -11.8 डिग्री के साथ और भी ज्यादा ठंड रही। नुब्रा और पदुम जैसे दूसरे इलाके भी -6.6 डिग्री और -9.3 डिग्री पर जम गए।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पूरे कश्मीर में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है, और रात का तापमान जीरो से नीचे रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 2 और 3 दिसंबर को हल्के बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है, जिससे रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ठंड के हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कश्मीर में तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है क्योंकि यह इलाका धीरे-धीरे 21 दिसंबर से शुरू होने वाले 40 दिनों के कड़ाके की सर्दी के चिल्ले कलां की ओर बढ़ रहा है।

