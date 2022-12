उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, सीकर में तापमान माइनस पहुंचा; यूपी, दिल्ली, पंजाब में लुढ़का पारा

Highlights राजस्थान के सीकर में भी शीत लहर की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के भरतपुर जिले में 5 जनवरी तक सभी कक्षाओं के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।

नई दिल्लीः उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान के सीकर में भी शीत लहर की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान शहर में तापमान माइनस में चल रहा है।

ठंड की स्थिति को देखते हुए राजस्थान के भरतपुर जिले में 5 जनवरी तक सभी कक्षाओं के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में बीती सोमवार रात चुरू में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

Severe cold wave conditions persist in the national capital and the minimum temperature is expected to remain at 7 degrees Celsius. Pictures from Minto Road, Delhi. pic.twitter.com/Sd9pQ12rK3

वहीं यूपी के कई शहरों में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। कामगारों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। IMD के मुताबिक मुरादाबाद में बुधवार न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। इस दौरान घना कोहरा देखा गया और शीतलहर जारी है। इस बीच मेरठ में 1 जनवरी तक सभी कक्षाओं को लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

पंजाब की स्थिति भी काफी खराब है। घने कोहरे ने अमृतसर को अपने आगोश में ले लिया है क्योंकि शहर शीतलहर की चपेट में है।आईएमडी के अनुसार, अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरा शहर कोहरा/धुंध की चादर में लिपटा है। IMD ने बताया कि बुधवार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

Punjab | Dense fog envelops Amritsar as cold wave grips the city.



As per IMD, Amristar is to witness a minimum temperature of 6°C and a maximum temperature of 15°C with fog/mist in the morning and partly cloudy sky later pic.twitter.com/ZC2nVrQBKb