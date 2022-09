सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को लगा तगड़ा झटका, चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए कोर्ट ने शिंदे समूह के 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता के दावे पर चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कोर्ट ने चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की उद्धव ठाकरे समूह की याचिका को खारिज कर दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए। कोर्ट ने शिंदे समूह के 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता के दावे पर चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Supreme Court declines to stay the proceedings before the Election Commission of India on Shinde group's claim for recognition as 'real' Shiv Sena.



Court rejects plea of Uddhav Thackeray group seeking stay on proceedings before the Election Commission.