पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए मनप्रीत बादल

Highlights मनप्रीत बादल के भाजपा में शामिल होने को पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहले ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में बादल ने कहा कि कांग्रेस से उनका ‘‘मोहभंग’’ हो गया है।

नई दिल्ली: पंजाब के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा महासचिव तरूण चुग और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में बादल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने से ठीक पहले बादल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

मनप्रीत बादल के भाजपा में शामिल होने को पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहले ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में बादल ने कहा कि कांग्रेस से उनका ‘‘मोहभंग’’ हो गया है। बादल ने अपना इस्तीफा ट्विटर पर साझा किया।

#WATCH | In politics, I have got few opportunities when I have met a 'Sher', a few days back I met a 'Sher' and that's India's Home minister Amit Shah. He said a heart-touching thing about Punjab that it has suffered 400 attacks for India...: Manpreet S Badal after joining BJP pic.twitter.com/vSIur8njuF