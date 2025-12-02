जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, 4 दिसंबर को हो सकता है औपचारिक ऐलान
By एस पी सिन्हा | Updated: December 2, 2025
सूत्रों के अनुसार जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के अगले उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) हो सकते हैं।
पटना: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. प्रेम कुमार की ताजपोशी के बाद अब उपाध्यक्ष पद पर जदयू के नेता की तैनाती की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के अगले उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) हो सकते हैं। सूत्रों की मानें तो इस पद के लिए उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर को इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा।
इससे पहले नई विधानसभा में नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन के दरबार हाल में शपथ दिलाई थी। नरेंद्र नारायण यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत करीबी माना जाता है। वो जदयू के एक कद्दावर और अनुभवी नेता हैं।
अब विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव की नियुक्ति की खबर से बिहार की राजनीतिक गहमागहमी और बढ़ गई है। बता दें कि डॉ. प्रेम कुमार को निर्विरोध और सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है।