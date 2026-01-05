'शेख हसीना को भी वापस भेजो': बांग्लादेशी तेज गेंदबाज के खिलाफ BCCI के कदम पर असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामलों को संभालने में भारत के पाखंड पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों को मारे जाने के बाद भी भारत और पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेला, और बांग्लादेशी क्रिकेटर को वापस भेजने के फैसले पर सवाल उठाया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पिछले हफ्ते बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच रहमान को रिलीज़ करने का आदेश दिया था।

Asaduddin Owaisi @asadowaisi —You get angry if someone is killed in #Bangladesh, but why not when someone is killed in Jalgaon, Mr Modi? A Hindu life matters. A Muslim life matters. Whether in India or Bangladesh, every human life is important. Condemn all killings, not just… pic.twitter.com/ifqwCutfCi — Ashish (@KP_Aashish) January 4, 2026

कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कुछ नेताओं ने खेल और राजनीति को मिलाने पर आपत्ति जताई थी। अब, ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अगर बांग्लादेशी पेसर को वापस भेजा जा सकता है, तो भारत ने हसीना के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, जो विरोध प्रदर्शनों के बीच अपना देश छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख ने कहा, "पहलगाम हमले के बाद, हमने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेला था।" उन्होंने आगे कहा, "एक बांग्लादेशी महिला भारत में रह रही है, तो उसे भी भेज दो। उसे देश में क्यों रोका जा रहा है? भारत के लिए बांग्लादेश में स्थिरता ज़रूरी है। चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिव हैं। हमें उस पर भी ध्यान देना होगा।"

बांग्लादेश हसीना को वापस बुलाने के लिए कह रहा है। हालांकि, उन्होंने और उनके परिवार ने कहा है कि यह एक कट्टरपंथी सरकार द्वारा किया गया दिखावटी ट्रायल होगा जो राजनीतिक रूप से भी उनके खिलाफ है। भारत ने बांग्लादेश के तथाकथित 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' द्वारा दी गई मौत की सज़ा पर ध्यान दिया था।

बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ के बारे में, बीसीसीआई के कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2026 सीज़न के लिए अपनी टीम से रिलीज़ करने के निर्देश के फैसले का मतलब है कि यह फ्रेंचाइज़ी को ज़रूरत पड़ने पर रिप्लेसमेंट ढूंढने की अनुमति देगा।

