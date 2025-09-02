Semicon India 2025: पीएम मोदी ने चिप्स को 'डिजिटल डायमंड' बताया, कहा- दुनिया भारत पर भरोसा करने को तैयार

September 2, 2025

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, "हम सभी निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं... वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, भारत में डिज़ाइन किया गया, भारत में निर्मित, दुनिया का भरोसा।"

Semicon India 2025: पीएम मोदी ने चिप्स को 'डिजिटल डायमंड' बताया, कहा- दुनिया भारत पर भरोसा करने को तैयार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में सेमीकॉन 2025 शिखर सम्मेलन में चिपसेट की खूबियों का बखान किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, "हम सभी निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं... वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, भारत में डिज़ाइन किया गया, भारत में निर्मित, दुनिया का भरोसा।" उन्होंने आगे कहा, "सेमीकंडक्टर जगत में कहा जाता है कि तेल काला सोना था, लेकिन चिप्स डिजिटल हीरे हैं। हमारी पिछली सदी तेल से बनी थी... लेकिन 21वीं सदी की ताकत एक छोटी सी चिप तक सीमित है। इस चिप में दुनिया के विकास को गति देने की ताकत है...।" 

सेमीकॉन 2025 शिखर सम्मेलन की 5 प्रमुख बातें

1) आईटी मंत्री ने दी पीएम को पहली "मेड-इन-इंडिया" चिप भेंट की

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी को विक्रम 32-बिट प्रोसेसर और चार स्वीकृत परियोजनाओं के परीक्षण चिप्स भेंट किए। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा, "कुछ साल पहले, हम अपने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एक नई शुरुआत करने के लिए पहली बार मिले थे, हमने भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया... 3.5 साल की छोटी सी अवधि में, हमने दुनिया को भारत पर विश्वास के साथ देखा है। आज, पांच सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है... हमने अभी-अभी पीएम मोदी को पहली "मेड-इन-इंडिया" चिप भेंट की है।"

2) 'दुनिया भारत पर भरोसा करती है'

सेमीकॉन 2025 में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत में विश्वास करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है।"

3) भारत पूर्ण-स्टैक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने के लिए तैयार

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत बैकएंड से बाहर निकलकर एक पूर्ण-स्टैक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, "वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। हमारी यात्रा देर से शुरू हुई, लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता..."

4) 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में ₹1.5 लाख से अधिक का निवेश

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर इंडिया योजना के तहत हुई प्रगति पर भी बात की। उन्होंने आगे कहा, "वर्ष 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्वीकृत हो जाएगा। 2024 में हमने अतिरिक्त प्लांट्स को मंजूरी दी। 2025 में हमने पाँच अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। कुल मिलाकर, दस सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो रहा है। यह भारत में दुनिया के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है...हमने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लागू की है। इसके माध्यम से, केंद्र और राज्यों से सभी स्वीकृतियाँ एक ही मंच पर प्राप्त हो रही हैं। परिणामस्वरूप, हमारे निवेशकों को अब कागजी कार्रवाई से काफी राहत मिली है।"

5) सेमीकॉन इंडिया क्या है?

सेमीकॉन इंडिया 2025, नई दिल्ली स्थित यशोभूमि, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला तीन दिवसीय सम्मेलन है। यह सम्मेलन भारत में एक मज़बूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है।

