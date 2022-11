राज्यपाल कोश्यारी पर हमलावर हुए संजय राउत, कहा- महाराष्ट्र में खत्म हो गई राज्यपाल पद की गरिमा

Highlights संजय राउत ने राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर कहा कि किसी भी राज्य में किसी भी राज्यपाल के खिलाफ इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ। राउत ने कहा कि लोग हंगामा कर रहे हैं। उन्हीने कहा कि महाराष्ट्र में राज्यपाल पद की गरिमा खत्म हो गई है क्योंकि बीजेपी ने राजभवन को अपना पार्टी मुख्यालय बना लिया है।

मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर शिवसेना सांसद संजय राउत मंगलवार को निशाना साधते हुए नजर आए। राउत ने कहा, "हम उन्हें राज्यपाल मानने को तैयार नहीं हैं। वह एक विनम्र भाजपा कार्यकर्ता हैं। सरकार तटस्थ है और अपने शब्दों और आचरण में गरिमा दिखाती है। लेकिन हमारी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले पर बोलती है, क्या उन्होंने महाराष्ट्र का मजाक बनाया है?"

संजय राउत ने राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर कहा, "किसी भी राज्य में किसी भी राज्यपाल के खिलाफ इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ। लोग हंगामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल पद की गरिमा खत्म हो गई है क्योंकि बीजेपी ने राजभवन को अपना पार्टी मुख्यालय बना लिया है।" उल्लेखनीय है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक बयान दिया था, जिसको लेकर वो चर्चा का विषय बने हुए हैं।

There was never such anger against any Governor in any state. People are agitating. The dignity of the post of Governor has ended in Maharashtra because BJP has made the Raj Bhavan its party HQ: Sanjay Raut, Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) on Governor Koshyari's statement