संजय राउत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक्स पर दी जानकारी, पीएम मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पब्लिक से मिलने-जुलने से बचने की सलाह दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, राउत ने यह भी उम्मीद जताई कि वह अगले साल तक ठीक हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे।

उन्होंने लिखा, "आप सभी ने मुझे प्यार और भरोसा दिया है। लेकिन मुझे कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और मेरा इलाज चल रहा है। मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। मेडिकल सलाह के अनुसार, मुझे बाहर न निकलने या पब्लिक में लोगों से न मिलने-जुलने के लिए कहा गया है।" उन्होंने इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बताया।

एक्स पर एक पोस्ट में, PM नरेंद्र मोदी ने कहा, "संजय राउत जी, मैं आपके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।"

Praying for your speedy recovery and good health, Sanjay Raut Ji.@rautsanjay61https://t.co/nGgRFO4AhS — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025

इस पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जवाब में लिखा, "आदरणीय प्रधान मंत्री जी धन्यवाद! मेरा परिवार आपका आभारी है! जय हिंद

जय महाराष्ट्र!"

बता दें कि सत्ताधारी बीजेपी के कड़े आलोचक और महाराष्ट्र में विपक्ष की एक मुखर आवाज़, यह राज्यसभा सांसद अपने रोज़ाना के मीडिया इंटरैक्शन के लिए जाने जाते हैं। राउत से 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की उम्मीद थी।

Web Title: Sanjay Raut is battling serious health problems, according to information shared on X; PM Modi wished him a speedy recovery