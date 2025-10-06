'सनातन का अपमान नहीं सहेंगे': वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की
October 6, 2025
नई दिल्ली: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की पहचान 71 वर्षीय राकेश किशोर के रूप में हुई है। कथित तौर पर यह घटना उस समय हुई जब कोर्ट नंबर 1 में कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी। सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जब किशोर को ले जाया जा रहा था, तो वह चिल्लाने लगा, "सनातन का अपमान नहीं सहेंगे।" हालांकि इस घटना पर मुख्य न्यायाधीश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा।
उन्होंने कहा, "इस सब से विचलित मत होइए। हम विचलित नहीं हैं। ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं।" यह घटना संभवतः खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फुट ऊँची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना से जुड़े एक पिछले मामले में मुख्य न्यायाधीश गवई की टिप्पणियों से शुरू हुई थी। उस मामले को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था, "जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति वगैरह देनी होगी।"
इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया था। दो दिन बाद खुली अदालत में इस विवाद पर बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, "मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ...यह सोशल मीडिया पर हुआ।" केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश का समर्थन करते हुए कहा कि घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं को अक्सर सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।
उन्होंने कहा, "हमने यह देखा है...न्यूटन का नियम है जो कहता है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब हर क्रिया पर सोशल मीडिया पर असंगत प्रतिक्रिया हो रही है, महामहिम।"