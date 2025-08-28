'दंगों के बाद क्षेत्र में हिंदू आबादी घटकर 20% रह गई': सीएम योगी को सौंपी गई संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार, संभल की हिंदू आबादी आज़ादी के समय के 45 प्रतिशत से घटकर आज केवल 20 प्रतिशत रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार, दशकों से चल रहे सांप्रदायिक संघर्षों और राजनीतिक तुष्टिकरण ने ज़िले के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को काफ़ी हद तक बदल दिया है।

संभल जाँच रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

संभल में आज हिंदू आबादी केवल 20 प्रतिशत है।

आज़ादी के बाद से, संभल में 15 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं।

यह ज़िला कई आतंकवादी संगठनों का गढ़ बन गया है।

संभल में अवैध हथियार और नशीले पदार्थों के गिरोह सक्रिय हैं।

हिंदुओं को निशाना बनाने की साज़िश

रिपोर्ट में एक भयावह विवरण सामने आया है कि दंगों के दौरान हिंदुओं की हत्या की एक पूर्व-नियोजित योजना थी। कथित तौर पर हिंसा भड़काने के लिए बाहर से दंगाइयों को लाया गया था। हालाँकि, हिंदू बहुल इलाकों में पुलिस की मौजूदगी ने बड़े पैमाने पर हत्याओं को रोका। गौरतलब है कि आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण तुर्क पठानों और धर्मांतरित हिंदू पठानों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी

जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि स्थानीय सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क के 22 नवंबर, 2024 के भाषण ने हिंसा की नींव रखी। नमाज़ियों की एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कथित तौर पर कहा, "हम इस देश के मालिक हैं, नौकर या गुलाम नहीं। यहाँ एक मस्जिद थी, यहाँ एक मस्जिद है, और यह हमेशा रहेगी। हम यहाँ एक और अयोध्या नहीं बनने देंगे।" इसके ठीक दो दिन बाद, तुर्क और पठान समुदायों के 24 समूहों के बीच झड़पें हुईं।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह साज़िश स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि सुनियोजित थी। सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहैल इकबाल और इंतिज़ामिया कमेटी के प्रमुख सदस्यों को हिंसा की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले लोगों के रूप में पहचाना गया।

संभल हिंसा 2024

24 नवंबर, 2024 को संभल में हुई हिंसा, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुई सबसे विचलित करने वाली सांप्रदायिक घटनाओं में से एक थी। स्थानीय सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क के एक भड़काऊ भाषण के बाद शुरू हुआ तनाव जल्द ही तुर्क और पठान समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर झड़पों में बदल गया। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और शहर में गहरा ध्रुवीकरण हो गया, जिसमें अवैध हथियारों और संगठित गिरोहों ने अशांति में अहम भूमिका निभाई।

