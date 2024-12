Sambhal Violence: राहुल-प्रियंका गांधी को संभल पहुंचने से पहले गाजीपुर में पुलिस ने रोका, जमकर हुआ हंगामा

Sambhal Violence: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधीउत्तर प्रदेश से कांग्रेस के पांच अन्य सांसदों के साथ बुधवार को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने के लिए रवाना हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही संभल में हिंसाग्रस्त इलाके में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया है। संभल में राहुल गांधी के दौरे से पहले भारी बैरिकेड्स को तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एकत्र होने से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए और वाहनों की जांच शुरू की। सहायक पुलिस आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा, "हमें हाईवे पर लोगों के एकत्र होने की सूचना मिली थी और हमने कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है।"

हालांकि, कांग्रेस कार्यकताओं ने इसका विरोध किया है। जबकि यूपी पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जिले में पहुंचने से पहले ही रोकने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। गौरतलब है कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (निषेधाज्ञा) संभल में 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसके साथ ही, संभल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक शनिवार को खत्म हो रही थी, उसे जिलाधिकारी ने बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है।

पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी (सपा) के कई सांसदों को जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। राहुल गांधी के दौरे के चलते संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और जिले की सीमाओं पर निरीक्षण किया जा रहा है।

संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के पुलिस आयुक्तों और अमरोहा तथा बुलंदशहर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि वे संभल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को अपने जिलों की सीमाओं पर रोकें।

#WATCH | Congress leaders including Lok Sabha LoP and MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra stopped at the Ghazipur border on the Delhi-Meerut Expressway.



They are on their way to violence-hit Sambhal. pic.twitter.com/8CJVujvZv0