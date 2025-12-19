VIDEO: सपा सांसद जया बच्चन का सरकार पर गंभीर आरोप, देखें वायरल वीडियो

December 19, 2025

VB-G RAM G बिल 2025 को लेकर सपा सांसद जया बच्चन ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, “यह पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के लोगों से कोई बातचीत नहीं की जाती और सरकार मनमाने ढंग से फैसले ले रही है।” प्रदूषण जैसे अहम मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर भी उन्होंने नाराज़गी जताई। जया बच्चन ने कहा, “वे इस पर बात ही नहीं करना चाहते, जबकि यह बेहद जरूरी मुद्दा है। देश के लोगों को इससे भारी परेशानी हो रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर और सांस लेने की मशीनों की कमी है, लेकिन इन सवालों पर चर्चा कौन करेगा?”

