BMC, भिवंडी चुनाव से पहले सपा में उथल-पुथल, विधायक रईस शेख ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी, कहा- अबू आजमी कर रहे हैं पावर का ग़लत इस्तेमाल

भिवंडी: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहम चुनावों से कुछ हफ़्ते पहले, समाजवादी पार्टी (SP) की महाराष्ट्र यूनिट एक गंभीर अंदरूनी संकट में फंस गई है। रईस शेख ने प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी पर मनमाने तरीके से टिकट बांटने का आरोप लगाया

भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक विस्तृत पत्र लिखकर महाराष्ट्र SP अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आज़मी पर मनमाने तरीके से टिकट बांटने, डराने-धमकाने और पार्टी को बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक तरीके से चलाने का आरोप लगाया है।

पार्टी के अंदर गुटबाजी आई बाहर

इस घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर खुले तौर पर गुटबाजी शुरू कर दी है, ऐसे समय में जब पार्टी प्रमुख शहरी नगर निकायों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अपने लेटर में, शेख ने दावा किया कि आज़मी जानबूझकर उन्हें और उनके समर्थकों को "परेशान और किनारे कर रहे हैं", जिससे, उन्होंने कहा, भिवंडी और मुंबई दोनों में पार्टी की संभावनाओं को सीधा नुकसान हुआ है।

मनमाने तरीके टिकट बंटवारे का आरोप

शेख ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों के लिए टिकट बंटवारा "एक आदमी के मनमाने तरीके" से किया गया, जिसमें आज़मी ने कथित तौर पर सार्वजनिक सभाओं में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 'मुझे टिकट देने या न देने से कोई नहीं रोक सकता।' आरोपों में उत्पीड़न, पार्टी कैडर और परिवार के सदस्यों को दरकिनार करना शामिल है।

शेख ने राज्य नेतृत्व पर पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज़ करने और नए लोगों और राजनीतिक रूप से गैर-संबद्ध उम्मीदवारों को टिकट देने का भी आरोप लगाया, जिससे निराशा और पार्टी छोड़ने की घटनाएं हुईं। उन्होंने आगे बताया कि उनके भाई सलीम शेख को भी BMC का टिकट नहीं दिया गया, जिसे उन्होंने अपने खेमे को जानबूझकर दरकिनार करने का प्रतीक बताया।

एक खास तौर पर तीखी टिप्पणी में, शेख ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में सपा को "कैडर-आधारित वैचारिक संगठन के बजाय एक 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' में बदला जा रहा है।" उन्होंने अखिलेश यादव से अबू आज़मी से स्पष्टीकरण मांगने और स्थिति बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

स्थानीय पार्टी इकाई ने आरोपों को किया खारिज़

सपा की भिवंडी स्क्रीनिंग कमेटी और भिवंडी इकाई ने शेख के आरोपों को खारिज कर दिया, उन्हें गुमराह करने वाला और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि BMC और भिवंडी नगर निगम चुनावों के लिए टिकट 15 सदस्यीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए थे, न कि किसी एक नेता द्वारा।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि शेख को 2019 और 2024 के चुनावों के दौरान पूरी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई थी, और उनके अनुरोध पर ही उम्मीदवार चयन के लिए स्थानीय समितियां बनाई गई थीं। एक तीखे जवाब में, पार्टी ने कहा कि कई वार्डों में जहां पहले रईस शेख जीते थे, अब उनके करीबी सहयोगी कांग्रेस और AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे SP की स्थिति कमजोर हो रही है। पार्टी ने शेख के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट वकार खान का उदाहरण दिया, जो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

अखिलेश यादव का फैसला सपा के शहरी राजनीतिक भविष्य को दे सकता है आकार

राज्य नेतृत्व ने रईस शेख के आरोपों पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण रिपोर्ट तैयार की है और इसे अजय यादव के ज़रिए अखिलेश यादव को भेजा है, जिसमें टिकट बंटवारे में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया गया है। 15 जनवरी को 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग होने वाली है, ऐसे में सपा महाराष्ट्र के दो सबसे जाने-माने चेहरों के बीच खुली लड़ाई ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है।

शेख के लेटर ने संगठन के अंदर गहरी नाराज़गी को उजागर किया है, वहीं पार्टी के जवाब से अंदरूनी अनुशासनहीनता और बदलती वफादारी की एक अलग कहानी सामने आती है। अब सबकी नज़रें अखिलेश यादव पर हैं, जिनका यह फैसला कि वे राज्य नेतृत्व का साथ देंगे या रईस शेख की शिकायतों पर ध्यान देंगे, न सिर्फ भिवंडी और मुंबई, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के शहरी राजनीतिक माहौल में समाजवादी पार्टी का भविष्य तय कर सकता है।

