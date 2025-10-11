समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बहाल, जानें पहली पोस्ट में उन्होंने क्या कहा
By रुस्तम राणा | Updated: October 11, 2025 16:06 IST2025-10-11T16:06:38+5:302025-10-11T16:06:38+5:30
लखनऊ: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट शनिवार को बहाल कर दिया गया। यादव का अकाउंट शुक्रवार को मेटा द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इस घटना ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फेसबुक अकाउंट के निलंबन के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराया है।
अकाउंट बहाल होने के बाद अपनी पहली पोस्ट में, यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर साझा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। सपा प्रमुख ने लिखा, "संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे उत्पीड़ित व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है।" यादव का फेसबुक पर एक सत्यापित पेज है जिसके 80 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं। सपा प्रमुख के फेसबुक अकाउंट को निलंबित करने का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सपा नेताओं के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फेसबुक अकाउंट को निलंबित करने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है और मेटा ने यह कार्रवाई की है। न्यूज़18 के हवाले से वैष्णव ने कहा, "यह कार्रवाई फ़ेसबुक ने की है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उनके अकाउंट से एक अपमानजनक पोस्ट किया गया था, जिसके कारण फ़ेसबुक ने अपनी नीतियों के अनुसार यह फ़ैसला लिया है।"
समाजवादी पार्टी नेता की प्रतिक्रिया:
सपा नेता फखरुल हसन चांद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यादव का अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पर हमला है। चांद ने एक पोस्ट में कहा, "देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया है, जहाँ वह विरोध में उठने वाली हर आवाज़ को दबाना चाहती है।"
उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, समाजवादी पार्टी भाजपा की जनविरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। @yadavakhilesh।" समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने भी इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है।
राय की पोस्ट में लिखा था, "देश की संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय श्री @yadavakhilesh जी का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करना न केवल निंदनीय है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी कुठाराघात है।" राय ने यह भी कहा कि अगर भाजपा ने ऐसा किया है, तो यह एक "गलती" है।