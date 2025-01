Saif Ali Khan attacked: मध्य प्रदेश में रेलवे पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया, सामने आया नया CCTV वीडियो

भोपाल: रेलवे सुरक्षा बल ने सैफ अली खान चाकू घोंपने के मामले में मध्य प्रदेश में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जो खान की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्ध से मिलता जुलता है। हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसने बॉलीवुड अभिनेता पर उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में चाकू से हमला किया था।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने दादर के कबूतरखाना इलाके का दौरा किया और "इकरा" नामक एक मोबाइल दुकान से सीसीटीवी फुटेज एकत्र की, जहां से उसने अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के बाद हेडफोन खरीदे थे। इससे पहले घुसपैठिए को पहले इमारत के अंदर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, सैफ अली खान की मंजिल की ओर बढ़ते हुए और बाद में घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था।

Mumbai, Maharashtra: Officers from the Crime Branch visited the Kabutarkhana area in Dadar and collected CCTV footage from a mobile shop named "Iqra" from where he purchased headphones after attacking actor Saif Ali Khan pic.twitter.com/ILxBjsD7eZ