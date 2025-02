सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान बुद्धिमता, एकाग्रता और तनाव से निपटने का दिया मंत्र

Pariksha Pe Charcha 2025: एसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इस साल, 42 लाख से अधिक छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 के नवीनतम एपिसोड में, आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने तनाव को प्रबंधित करने, ध्यान केंद्रित करने और पढ़ाई को और अधिक मनोरंजक बनाने के बारे में व्यावहारिक सलाह साझा की।

इस एपिसोड को प्रधानमंत्री और पीएमओ के एक्स प्रोफाइल और पीएम के यूट्यूब चैनल सहित कई प्लेटफार्मों पर प्रसारित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अपने आकर्षक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले सद्गुरु ने छात्रों को उनकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरल लेकिन प्रभावशाली सुझाव दिए।

इस बोर्ड परीक्षा सीजन में परीक्षा पे चर्चा के कई एपिसोड पहले ही प्रसारित किए जा चुके हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण और ऋजुता दिवेकर जैसी मशहूर हस्तियाँ शामिल हैं। बॉक्सर मैरी कॉम भी जल्द ही इसमें शामिल होने वाली हैं।

2018 से, पीएम मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करने के लिए इस वार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किया गया है।

सद्गुरु ने छात्रों के बीच तुलना एक आम चिंता को संबोधित करते हुए शुरुआत की। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसे "मज़ाक" कहा।

