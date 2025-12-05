Putin India Visit: पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, देखें वीडियो

Putin Rajghat Visit:रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने भारत दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के नेता अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। सम्मेलन के पश्चात पुतिन आरटी के नए इंडिया चैनल की औपचारिक शुरुआत करेंगे। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनके सम्मान में एक राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "सबसे पहले, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यूक्रेन में हो रही घटनाओं के बारे में काफी जानकारी साझा कर सकता हूं। हम अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के साथ मिलकर एक संभावित शांतिपूर्ण समझौते पर विचार कर रहे हैं। इस स्थिति का समाधान ढूंढने में आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमारे तौर-तरीके इतिहास में गहराई से निहित हैं, लेकिन शब्दों का नहीं; बल्कि मामले के सार का महत्व है, जो बहुत गहरा है। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं और इस तथ्य की भी कि आप, प्रधानमंत्री के रूप में, इस पर विशेष व्यक्तिगत ध्यान देते हैं।"

English summary :

Russian President Vladimir Putin begins second day of India visit with a grand welcome at Rashtrapati Bhavan, pays tribute at Rajghat, attends India-Russia annual summit and launches RT India channel.

