Rules Changing From 1, September 2025: LPG सिलेंडर से लेकर SBI कार्ड तक, 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, पढ़ें पूरी लिस्ट

Rules Changing From 1, September 2025: अगस्त को महीना खत्म होने वाला है और सितंबर महीने की शुरुआत से कई नियमों में बदलाव होने वाला है। जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। 1 सितंबर से होने वाले नए बदलावों में SBI क्रेडिट कार्ड शुल्क में बढ़ोतरी और LPG की कीमतों में संभावित कमी शामिल हो सकती है। इसके अलावा, FD दरों में भी कटौती की संभावना है। हालाँकि ये बदलाव जल्द ही होने वाले हैं, लेकिन अगले महीने से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है।

अगर रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो सितंबर 2025 में लागू होने वाले संभावित बदलावों में चांदी की हॉलमार्किंग, SBI कार्ड पर उच्च शुल्क और LPG की कीमतों में संशोधन शामिल हैं। ये बदलाव मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनसे घरेलू बजट और दैनिक खर्चों पर असर पड़ने की उम्मीद है।

1- LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय ईंधन दरों के आधार पर बदलाव की उम्मीद है। तेल कंपनियां 1 सितंबर को नई दरों की घोषणा कर सकती हैं। कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है और रसोई पर बोझ पड़ सकता है, लेकिन कीमतों में कटौती से कुछ राहत मिल सकती है। पिछले महीने, रसोई गैस की कीमतें समान रहीं, लेकिन आने वाले महीने में इनमें बदलाव की उम्मीद है। इसी तरह, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि अप्रैल से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2- इंडिया पोस्ट की सेवाओं में बदलाव

इंडिया पोस्ट ने 1 सितंबर से घरेलू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट सेवाओं को मर्ज करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि अब रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने पर वह स्पीड पोस्ट के रूप में डिलीवर की जाएगी।

3- एसबीआई क्रेडिट कार्ड में बदलाव

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए शर्तों में संशोधन कर सकता है। सितंबर से पहले, बैंक ने कहा कि कुछ लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएँगे। इन लेनदेन में डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, कुछ व्यापारियों और सरकार से संबंधित लेनदेन पर किया गया खर्च शामिल है। एसबीआई द्वारा ऑटो-डेबिट फेल होने की स्थिति में 2 प्रतिशत का जुर्माना लगाने की भी उम्मीद है। एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे जुर्माने से बचने के लिए अपने खर्च पर सावधानीपूर्वक नजर रखें।

4- चांदी की हॉलमार्किंग

अगले महीने से देश भर के घरों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा बदलाव चांदी की हॉलमार्किंग में देखा जा सकता है। सोने की तरह, सरकार चांदी पर भी अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य चांदी के बाजार में पारदर्शिता लाना है, लेकिन हॉलमार्क वाले चांदी के आभूषण या वस्तुएं खरीदना अनिवार्य नहीं होगा। हालाँकि, चांदी की हॉलमार्किंग इसकी कीमतों को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो सोने की बजाय चांदी में निवेश करना पसंद करते हैं।

कई बैंक सावधि जमा (एफडी) दरों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में, बाजार में अधिकांश ऋणदाता सावधि जमा पर 6.5 और 7.5 प्रतिशत की ब्याज दरें दे रहे हैं। हालाँकि, ऐसी खबरें हैं कि एफडी पर ब्याज दरों में कमी की जा सकती है। इसका मतलब है कि जो निवेशक एफडी में अपना पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें एफडी दरों में संभावित कटौती का सामना करना पड़ सकता है।

6- एटीएम उपयोग की सीमा

देश भर के कुछ बैंक एटीएम उपयोग पर नए नियम लागू करेंगे। जो ग्राहक निर्धारित मासिक सीमा से अधिक एटीएम से पैसे निकालते हैं, उन्हें अधिक लेनदेन शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ अतिरिक्त लागतों से बचने के लिए अनावश्यक एटीएम निकासी को कम करने की सलाह देते हैं, जो सीधे मासिक बजट को प्रभावित कर सकती हैं। हालाँकि उपरोक्त वित्तीय परिवर्तन अलग-अलग हैं, लेकिन उनमें एक बात समान है: ये उपभोक्ताओं के बजट और दैनिक खर्चों को सीधे प्रभावित करते हैं। निवेश से लेकर घरेलू खर्च और बैंकिंग लेनदेन तक, नए नियमों का प्रभाव दैनिक जीवन में देखा जाएगा।

7- आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि

जिन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2024-25 (एवाई 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है।

