नए साल से क्या महंगा और क्या सस्ता होगा? जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर

Rule Changes from Jan 1 2026: नए साल 2026 की शुरुआत में घरेलू बजट में एक बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि कारों से लेकर कुकिंग गैस तक रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बदलने वाली हैं। जहां उपभोक्ताओं को गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, वहीं ईंधन की कीमतों और सरकारी सैलरी में राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे नए साल की शुरुआत में एक जटिल आर्थिक बदलाव आएगा।

नए साल के साथ भारतीय उपभोक्ताओं को अपने फाइनेंस में एक रीसेट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड सामानों की कीमतें बढ़ेंगी और ईंधन की कीमतें गिर सकती हैं। इसके मुख्य कारण ग्लोबल सप्लाई का दबाव, घरेलू टैक्स नियम और रेगुलेटरी अपडेट हैं जो खर्च और खरीदारी पर तुरंत असर डालेंगे।

1 जनवरी से क्या महंगा होगा?

उपभोक्ता ड्यूरेबल सामानों की एक बड़ी रेंज महंगी होने वाली है, मुख्य रूप से इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स और कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के कारण। इसका सबसे सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं।

कारें और मोटरसाइकिलें

प्रमुख कार निर्माताओं ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मर्सिडीज-बेंज, BMW और ऑडी जैसे लग्जरी ब्रांड, साथ ही मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रेनॉल्ट और ट्रायम्फ जैसे मास-मार्केट ब्रांड सभी मॉडलों में 2-3% तक की बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण

इम्पोर्टेड डिवाइस की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि ग्लोबल चिप की कमी जारी है और रुपया कमजोर हो रहा है। गेमिंग कंसोल, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन और टेलीविज़न की कीमतों में 3-10% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े उपकरण भी 10% तक महंगे हो सकते हैं।

सामान्य इम्पोर्टेड सामान

कई उपभोक्ता वस्तुएं महंगी होने वाली हैं, खासकर वे उत्पाद जो इम्पोर्टेड सामग्री पर निर्भर हैं।

किन कीमतों में गिरावट या बदलाव की उम्मीद है?

CNG और PNG: केंद्र सरकार की टैक्स संरचना में बदलाव के कारण कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप नेचुरल गैस (PNG) की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे घरेलू रसोई और वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

LPG और ATF: 1 जनवरी को घरेलू LPG सिलेंडर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में आधिकारिक तौर पर बदलाव होगा, जिससे सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती हैं। ATF की कीमत में बदलाव एयरलाइन के ऑपरेटिंग खर्चों को प्रभावित करता है और हवाई किराए पर असर डाल सकता है।

ग्लोबल कमोडिटी पूर्वानुमान: विश्व बैंक इस ट्रेंड के समर्थन में ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में गिरावट का अनुमान लगा रहा है, यह अनुमान लगाते हुए कि 2026 में ब्रेंट क्रूड ऑयल की औसत कीमत $60 प्रति बैरल होगी - जो पांच साल का सबसे निचला स्तर है।

सरकारी सैलरी: सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ 1 जनवरी से सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है।

बैंकिंग नियम: इंडिविजुअल क्रेडिट रिकॉर्ड हर महीने एक बार के बजाय हर हफ़्ते अपडेट किए जाएंगे, और पूरी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए PAN-आधार लिंकिंग ज़रूरी होगी।

टैक्सेशन: डेटा चेक को सख्त करते हुए फाइलिंग को आसान बनाने के लिए एक नया पहले से भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म पेश किए जाने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट: एक रेगुलेटरी बदलाव के तहत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) को म्यूचुअल फंड के लिए इक्विटी के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ सकता है।

