Rudraprayag Landslide: रुद्रप्रयाग में भूस्खलन, बारिश के बाद हाहाकार, नेपाल के चार मजदूरों की मौत, देखें वीडियो

Rudraprayag Landslide: उत्तराखंड के फाटा गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में नेपाल के चार मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) ने मलबे से मजदूरों के शव बरामद किए। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि अधिकारियों को गांव में एक ‘खाट गदेरा (वर्षा जल तालाब)’ के पास रात करीब एक बजकर 20 मिनट पर हुई घटना की जानकारी मिली।

जिसके बाद बचाव दल को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात को इलाके में भारी बारिश हुई। राजवार ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त तुल बहादुर, पूर्णा नेपाली, किशन परिहार और चीकू बुरा के रूप में हुई है। ये सभी नेपाल के निवासी थे।

A devastating landslide triggered by heavy rainfall has struck Rudraprayag, near the Phata helipad in Kedarnath, claiming the lives of 4 laborers. #LandslideTragedy #Kedarnath #Rudraprayag #FataHelipad #LaborersKilled #DebrisBuried #RescueEfforts #ahmedabadmirrorofficial pic.twitter.com/JXqIgv6MLW

Rudraprayag, Uttarakhand: Four Nepali workers were trapped under debris from a landslide caused by heavy rain. The SDRF team, led by Inspector Karn Singh, walked 2 km to manually rescue and recover the bodies, which were then handed to local police pic.twitter.com/Zzk5FrRTLE