'RSS काशी, मथुरा आंदोलनों का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन...': मोहन भागवत ने क्या कहा?

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उनका संगठन काशी और मथुरा के स्थलों के पुनर्ग्रहण सहित किसी भी अभियान का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसका संगठन समर्थन करता है।

उन्होंने कहा, "राम मंदिर ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसका आरएसएस ने समर्थन किया है; वह किसी अन्य आंदोलन में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे स्वयंसेवक इसमें शामिल हो सकते हैं। काशी-मथुरा पुनर्ग्रहण आंदोलनों का संघ समर्थन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक इसमें भाग ले सकते हैं।"

दिल्ली के विज्ञान भवन में अपनी तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतिम दिन सवालों के जवाब में, भागवत ने स्पष्ट किया कि आरएसएस के स्वयंसेवक ऐसे आंदोलनों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। यह व्याख्यान श्रृंखला आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।

इस कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि आरएसएस सरकार को यह नहीं बताएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटा जाए। उन्होंने कहा कि संघ सरकार के इस फैसले का समर्थन करता है कि किसी भी दोस्ती में "दबाव" नहीं होना चाहिए।

भागवत ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़रूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि यह देशों के बीच संबंधों को भी बनाए रखता है। लेकिन यह दबाव में नहीं होना चाहिए; दोस्ती दबाव में नहीं पनप सकती। यह स्वतंत्र होनी चाहिए, आपसी सहमति पर आधारित होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर होना चाहिए, साथ ही यह भी समझना चाहिए कि दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम सरकार को यह नहीं बताते कि ट्रंप से कैसे निपटना है; वे जानते हैं कि क्या करना है और हम उसका समर्थन करेंगे।"

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, भागवत ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह सेवानिवृत्त हो जाएँगे या किसी और को 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होना चाहिए। भागवत ने कहा, "हम जीवन में कभी भी सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हैं और जब तक संघ चाहेगा, तब तक काम करने के लिए तैयार हैं।"

भागवत की इस टिप्पणी ने नेताओं के सेवानिवृत्त होने पर उनकी हालिया टिप्पणी पर लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा था। मोदी और भागवत, दोनों अगले महीने 75 साल के हो जाएँगे।

