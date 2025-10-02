Highlights विजयादशमी के अवसर पर RSS का मार्च, भारत माता की जय के नारों के बीच पुष्प वर्षा, देखें वीडियो

RSS March on Vijayadashami: विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपनी स्थापना की शताब्दी मना रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के कई बड़े शहरों में दर्शक उन पर पुष्प वर्षा ने भारत माता की जय के नारों के साथ मार्च किया। जहां से स्वयंसेवक गुजरे लोगों ने उनपर पुष्प वर्षा की, दिल्ली के महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 में महावीर शाखा संघ के स्वयंसेवकों ने मार्च निकाला। इसमें ढोल की धुन पर कदम से कदम मिलाकर स्वयंसेवक कतार में मार्च करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी स्वयंसेवक भारत माता की जय के नारों के बीच मार्च करते रहे और लोगों ने उसका स्वागत पुष्प वर्षा करके किया। दिल्ली में डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में RSS के समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया।

Web Title: RSS March on Vijayadashami, flower shower amid slogans of Bharat Mata ki Jai, watch video