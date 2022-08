'संघ का मुखपत्र तिरंगे के तीन रंगों को अशुभ कहता है, प्रधानमंत्री बताएं यह सही है या गलत'- असदुद्दीन ओवैसी

Highlights ओवैसी ने प्रधामंत्री मोदी पर साधा निशाना तिरंगे पर संघ के विचार पर मांगी सफाई ओवैसी ने संघ पर लगाया तिरंगे के अपमान का आरोप

नई दिल्ली: राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक बयानबाजी में अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, "मैंने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि आर्गनाइजर पत्रिका आरएसएस का मुखपत्र है। उनके 1947 के एक संस्करण में 17 जुलाई को देश के राष्ट्रीय ध्वज को भगवा करने की मांग की गई। आरएसएस का मुखपत्र यह कहता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनकी नींव है और उन्हें इससे प्रेरणा मिली। आरएसएस की पत्रिका कहती है कि झंडे में तीन रंग बुरे हैं। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं कि उन्होंने जो कहा है वह सही है या गलत, पीएम को स्पष्ट करना चाहिए।"

Delhi| I said via my tweet that organizer magazine is mouthpiece of RSS. One of their issue in 1947 on July 17, demanded country's national flag be saffron. RSS mouthpiece says this & PM says RSS is his foundation & he found inspiration from it: AIMIM chief Asaduddin Owaisi (1/2)