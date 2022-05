हिंदुत्व विभाजित या बहिष्कृत नहीं करता, यह समावेशी है, बोले RSS नेता- हमारे दुश्मन को भी...

By भाषा | Published: May 16, 2022 06:59 AM

आरएसएस के संयुक्त सचिव कृष्ण गोपाल ने कहा,हिंदुत्व अर्थात भारतीय एकात्मता, मुस्लिम विद्वेष नहीं’’ नामक पुस्तक के अनावरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो विभाजित या बहिष्कृत करता है वह हिंदुत्व नहीं है, जो स्वयं की तलाश कर रहे हैं और विभाजनकारी विचार रखते हैं, वे संकीर्ण सोच वाले हैं।

