मोहन भागवत ने 'लव जिहाद' के मुख्य कारण के रूप में घर में बातचीत की कमी पर ज़ोर दिया, और सवाल किया कि मज़बूत पारिवारिक बंधन के बिना अजनबी लड़कियां कैसे प्रभावित हो सकती हैं।

भोपाल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा आयोजित महिलाओं पर केंद्रित एक कार्यक्रम में, प्रमुख मोहन भागवत ने परिवारों से 'लव जिहाद' को रोकने के लिए खुलकर बातचीत करने का आग्रह किया। 'लव जिहाद' एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी समूह मुस्लिम पुरुषों द्वारा रिश्तों के ज़रिए हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराने की कथित साजिशों के लिए करते हैं। शनिवार को मध्य भारत में 'स्त्री शक्ति संवाद' में बोलते हुए, उन्होंने घर से शुरू होने वाली तीन-स्तरीय रणनीति की रूपरेखा बताई, जिसमें बढ़ते सामाजिक चुनौतियों के बीच संस्कृति, परिवार और राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

'लव जिहाद' के मूल कारण के रूप में पारिवारिक टूटन को बताया

भागवत ने 'लव जिहाद' के मुख्य कारण के रूप में घर में बातचीत की कमी पर ज़ोर दिया, और सवाल किया कि मज़बूत पारिवारिक बंधन के बिना अजनबी लड़कियां कैसे प्रभावित हो सकती हैं। RSS की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा, "परिवारों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि एक लड़की बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में क्यों आती है।"

उन्होंने तीन स्तरों पर सक्रिय उपायों की वकालत की: माता-पिता और बच्चों के बीच लगातार बातचीत, लड़कियों को आत्म-जागरूकता और आत्मरक्षा कौशल से लैस करना, और अपराधियों के खिलाफ समुदाय द्वारा ज़ीरो-टॉलरेंस कार्रवाई। उन्होंने कहा कि सामाजिक समूहों को सतर्क रहना चाहिए, और स्थायी समाधान खोजने के लिए सामूहिक प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। यह आह्वान इस विवादास्पद मुद्दे को केवल अलग-थलग अपराधों के बजाय एक घरेलू और सामाजिक विफलता के रूप में फिर से परिभाषित करता है।

समाज और राष्ट्र में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका का समर्थन

भागवत ने महिलाओं को धर्म, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव की संरक्षक बताया, और देखभाल, सहानुभूति और व्यवस्था के ज़रिए परिवार की स्थिरता के लिए उन्हें श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि वे घरों से लेकर बड़े राष्ट्र तक "आत्म-पहचान" को जोड़ती हैं, और आबादी का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं जो बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार हैं।

महिलाओं को "सुरक्षा" के लिए सीमित रखने की पुरानी सोच को खारिज करते हुए, उन्होंने उनकी वैचारिक जागृति, सशक्तिकरण और परिवार, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रगति के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान ज्ञान ज़रूरी है।

व्यापक ज्ञान: मानसिक स्वास्थ्य, अपेक्षाएँ और भारत का उदय

मानसिक स्वास्थ्य की ओर मुड़ते हुए, भागवत ने परिवारों में अकेलेपन के प्रति आगाह किया, और दबाव वाली सफलता के बजाय यथार्थवादी लक्ष्यों की सलाह दी। उन्होंने कहा, "एक सार्थक जीवन सिर्फ़ उपलब्धियों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है," और भावनात्मक परेशानी को रोकने के लिए समर्थन का आग्रह किया। आशावादी होकर, उन्होंने घोषणा की कि भारत "मानसिक गुलामी" से बाहर निकल रहा है, और इसे एक वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर रहा है। जब दुनिया उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, तो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी गैर-परक्राम्य है।

