'बिना हिंदुओं के दुनिया नहीं रहेगी...', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में किया बड़ा दावा

By अंजली चौहान | Updated: November 22, 2025 10:12 IST2025-11-22T10:10:10+5:302025-11-22T10:12:24+5:30

RSS Chief Mohan Bhagwat: मणिपुर में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि हिंदू समाज अमर है, तथा उन्होंने बताया कि भारत ने युनान (ग्रीस), मिस्र (मिस्र) और रोम जैसे साम्राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।

RSS chief Mohan Bhagwat made big claim in Manipur said world will not exist without Hindus | 'बिना हिंदुओं के दुनिया नहीं रहेगी...', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में किया बड़ा दावा

'बिना हिंदुओं के दुनिया नहीं रहेगी...', RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में किया बड़ा दावा

RSS Chief Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत इस समय मणिपुर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वह एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने बड़ा बयान देते हुए हिंदू धर्म पर अपनी राय दी। मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समाज दुनिया को चलाने में अहम है और इस बात पर जोर दिया कि "हिंदुओं के बिना, दुनिया खत्म हो जाएगी"। 

मणिपुर के अपने दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए, भागवत ने जोर देकर कहा कि हिंदू समाज अमर है और बताया कि भारत ने युनान (ग्रीस), मिस्र (मिस्र) और रोम जैसे साम्राज्यों से भी ज्यादा समय तक शासन किया है। भागवत ने कहा, "दुनिया के हर देश ने हर तरह के हालात देखे हैं। युनान (ग्रीस), मिस्र (मिस्र) और रोमा, सभी सभ्यताएं धरती से खत्म हो गईं। हमारी सभ्यता में कुछ ऐसा है कि हम अभी भी यहां हैं।" RSS चीफ, जो जातीय झड़पों के बाद मणिपुर के अपने पहले दौरे पर हैं, ने हिंदू समाज को धर्म का ग्लोबल कस्टोडियन बताया।

उन्होंने कहा, "भारत एक अमर सभ्यता का नाम है... हमने अपने समाज में एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हिंदू समुदाय हमेशा रहेगा। अगर हिंदू खत्म हो गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी।"

इससे पहले, भागवत ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत में कोई भी गैर-हिंदू नहीं है, क्योंकि मुसलमान और ईसाई एक ही पूर्वजों के वंशज हैं।

RSS चीफ ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की अपील की

BJP की वैचारिक मूल संस्था RSS के चीफ ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि देश को मज़बूत बनाने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होनी चाहिए। इसी बीच, भागवत ने कहा कि देश बनाने के लिए मिलिट्री क्षमता और ज्ञान क्षमता भी उतनी ही ज़रूरी हैं।

RSS चीफ ने कहा, "देश बनाते समय, पहली जरूरत ताकत है। ताकत का मतलब है आर्थिक क्षमता। 'श्रेष्ठता' शब्द का कभी-कभी गलत मतलब होता है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होनी चाहिए। हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए।" यह बात ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर US के इंडियन इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैरिफ (50%) लगाने के बाद सरकार ने 'स्वदेशी' पर फिर से ज़ोर दिया है।

हालांकि, भागवत ने कहा कि रास्ता बहुत मुश्किल नहीं था और उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे समाज के पक्के इरादे ने पुरानी समस्याओं को दूर किया।

नक्सलवाद के कम होने का जिक्र करते हुए, RSS चीफ ने कहा कि यह इसलिए खत्म हुआ क्योंकि "समाज ने तय किया कि वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा"। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के आजादी के संघर्ष का भी उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा, "ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था। लेकिन भारत में, उनका सूरज पहले ही डूबना शुरू हो गया था। हमने 90 साल तक कोशिश की। हमने उस आवाज को कभी दबने नहीं दिया। कभी यह कमजोर हुई, कभी यह मजबूत हुई, लेकिन इसे कभी मरने नहीं दिया गया।"

Web Title: RSS chief Mohan Bhagwat made big claim in Manipur said world will not exist without Hindus

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :mohan bhagwatRSSHindu ReligionManipurमोहन भागवतआरएसएसहिन्दू धर्ममणिपुर