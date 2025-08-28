RSS चीफ मोहन भागवत ने पर्याप्त जनसंख्या के लिए परिवार में 3 बच्चे पैदा करने की वकालत की

नई दिल्ली: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि वह भारतीय माता-पिता द्वारा तीन बच्चे पैदा करने के पक्ष में हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जनसंख्या को स्थिर करने और इसमें गिरावट को रोकने के लिए यह आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भागवत ने कहा कि देश की प्रजनन दर 2.1 है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या नियंत्रण में रहे।

उन्होंने कहा, "भारत की जनसंख्या नीति 2.1 बच्चों की बात करती है, जो औसत के तौर पर ठीक है। लेकिन आप कभी भी 0.1 बच्चे पैदा नहीं कर सकते। गणित में 2.1 का मतलब 2 होता है, लेकिन जब जन्म की बात आती है, तो दो के बाद तीन होना ज़रूरी है। डॉक्टरों ने मुझे यही बताया है।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 2.1 की प्रजनन दर वाले समुदाय धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएँगे और 3 से ज़्यादा की जन्म दर बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा, "सही उम्र में शादी करने और तीन बच्चे पैदा करने से यह सुनिश्चित होता है कि माता-पिता और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनसंख्या वृद्धि एक वरदान हो सकती है, लेकिन साथ ही यह एक बोझ भी बन सकती है। उन्होंने कहा, "हमें अंततः सभी का पेट भरना है। इसीलिए जनसंख्या नीति मौजूद है। परिवारों में तीन बच्चे होने चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका पालन-पोषण ठीक से हो। सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि नई पीढ़ी के तीन बच्चे होने चाहिए।"

भागवत की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया था। हालाँकि, जून में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे गिर गई है।

रिपोर्ट में पाया गया कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 जन्म प्रति महिला रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है, जैसा कि UNFPA की 2025 स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन (SOWP) रिपोर्ट, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस में बताया गया है।

इसका मतलब यह है कि औसतन, भारतीय महिलाएँ बिना किसी प्रवास के, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या के आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या से कम बच्चे पैदा कर रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जन्म दर में कमी के बावजूद, भारत की युवा आबादी महत्वपूर्ण बनी हुई है, जिसमें 0-14 आयु वर्ग में 24 प्रतिशत, 10-19 आयु वर्ग में 17 प्रतिशत और 10-24 आयु वर्ग में 26 प्रतिशत युवा हैं।

यह पहली बार नहीं है जब भागवत ने तीन बच्चों की नीति का सुझाव दिया है। पिछले साल दिसंबर में नागपुर में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए परिवारों को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में जनसांख्यिकी विज्ञान का हवाला देते हुए कहा कि जनसंख्या स्थिरता समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

