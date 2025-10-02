Mohan Bhagwat Speech Highlights: 'पहलगाम हमले से हमें पता चला कि कौन देश हमारा मित्र है...', विजयादशमी पर मोहन भागवत के भाषण की मुख्य बातें

RSS at 100, Mohan Bhagwat Speech Highlights: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित अपने मुख्यालय में विजयादशमी पर भाषण दिया। इस वर्ष आरएसएस प्रमुख का यह वार्षिक संबोधन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह संगठन – सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक स्रोत – अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। अपने संबोधन में, भागवत ने कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति सभी को प्रभावित कर रही है और उन्होंने भारत के लिए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

भागवत ने विश्व के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध बनाए रखते हुए स्वदेशी और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और आगाह किया कि निर्भरता कभी भी मजबूरी नहीं बननी चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले, आरएसएस प्रमुख ने आरएसएस कार्यालय में 'शस्त्र पूजा' की। आरएसएस मुख्यालय के रेशमबाग मैदान में शस्त्र पूजा के दौरान पारंपरिक हथियारों के अलावा, पिनाका एमके-1, पिनाका एन्हांस और पिनाका सहित आधुनिक हथियारों की प्रतिकृतियां और ड्रोन प्रदर्शित किए गए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे।

#WATCH | During the centenary celebrations of the Rashtriya Swayamsewak Sangh, Sarsanghachalak Mohan Bhagwat says, "... When the government stays away from the people and is largely unaware of their problems and policies are not made in their interests, people turn against the… pic.twitter.com/lJU9sagsaQ — ANI (@ANI) October 2, 2025

आरएसएस प्रमुख के भाषण की बड़ी बातें

1- हम आज संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विजयादशमी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की 350वीं जयंती है। हम उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर समाज को उत्पीड़न और अन्याय से बचाया। आज महात्मा गांधी जयंती भी है। भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान महान था।

2- सीमा पार से आए आतंकवादियों ने 26 भारतीयों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। देश इस आतंकी हमले से शोकाकुल और आक्रोशित था। पूरी तैयारी के साथ, हमारी सरकार और सशस्त्र बलों ने इसका करारा जवाब दिया। सरकार का समर्पण, सशस्त्र बलों का पराक्रम और समाज में एकता ने देश में एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत किया।

3- देश के भीतर भी असंवैधानिक तत्व मौजूद हैं जो देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं।

4- हालांकि हम सभी के प्रति मित्रवत स्वभाव रखते हैं, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा और अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनना होगा।

5- पहलगाम हमले के बाद, विभिन्न देशों के रुख ने भारत के साथ उनकी मित्रता की प्रकृति और सीमा को उजागर किया।

6-अमेरिका द्वारा लागू की गई नई टैरिफ नीति उनके अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन इससे सभी प्रभावित हैं।

7-विश्व एक-दूसरे पर निर्भरता के साथ काम करता है; इसी तरह किन्हीं दो देशों के बीच संबंध बनाए रखे जाते हैं। कोई भी देश अलग-थलग नहीं रह सकता। यह निर्भरता मजबूरी में नहीं बदलनी चाहिए।

8-हमें स्वदेशी पर भरोसा करना होगा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर भी, हम अपने सभी मित्र राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे, जो हमारी इच्छा से और बिना किसी दबाव के होंगे।"

9- प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ी हैं। भूस्खलन और लगातार बारिश आम बात हो गई है। यह पैटर्न पिछले 3-4 वर्षों से देखा जा रहा है। हिमालय हमारी सुरक्षा दीवार है और पूरे दक्षिण एशिया के लिए जल का स्रोत है। यदि विकास के मौजूदा पैटर्न उन आपदाओं को बढ़ावा देते हैं जो हम देख रहे हैं, तो हमें अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना होगा। हिमालय की वर्तमान स्थिति एक खतरे की घंटी बजा रही है।

10- जब सरकार जनता से दूर रहती है और उनकी समस्याओं से काफी हद तक अनजान रहती है और उनके हित में नीतियाँ नहीं बनाई जाती हैं, तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अपनी नाखुशी व्यक्त करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता।

11- अगर हम अब तक की सभी राजनीतिक क्रांतियों का इतिहास देखें, तो उनमें से किसी ने भी अपना उद्देश्य कभी हासिल नहीं किया है। सरकारों वाले राष्ट्रों में हुई सभी क्रांतियों ने अग्रणी राष्ट्रों को पूंजीवादी राष्ट्रों में बदल दिया है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि देश के बाहर बैठी शक्तियों को अपनी मनमानी करने का एक मंच मिल जाता है।

12- वैश्विक चिंताओं के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। ब्रह्मांड चाहता है कि भारत उदाहरण प्रस्तुत करे और दुनिया को राह दिखाए।

13- प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसने पूरे भारत में भक्ति की लहर दौड़ा दी।

आरएसएस आज 100 वर्ष का हो गया

आरएसएस आज विजयादशमी के दिन 100 वर्ष का हो गया। 1 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित आरएसएस शताब्दी समारोह के अवसर पर जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित, आरएसएस की स्थापना एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में की गई थी, जिसका लक्ष्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

