मीटिंग के लिए ₹1 करोड़: लियोनेल मेस्सी के कड़ी सुरक्षा वाले दिल्ली दौरे की अंदर की कहानी

नई दिल्ली: लियोनेल मेसी आज दिल्ली आ रहे हैं और सुबह से ही शहर में अलग ही माहौल है। अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान का यह दौरा छोटा है, लेकिन इसमें कुछ भी साधारण नहीं है। सिक्योरिटी इंतज़ाम से लेकर होटल बुकिंग तक, प्लान टाइट, कंट्रोल्ड और महंगा है। मेसी और उनके साथ आए लोग चाणक्यपुरी के द लीला पैलेस में चेक-इन करेंगे, जहाँ उनके लिए पूरा एक फ्लोर बुक किया गया है।

अर्जेंटीना का डेलिगेशन होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट्स में रुका है, जिनके कमरों का किराया लगभग ₹3.5 लाख से ₹7 लाख प्रति रात है। खबरों के मुताबिक, होटल स्टाफ को इस स्टे के बारे में बात न करने के निर्देश दिए गए हैं।

किला जैसा लीला और कड़ी सुरक्षा

एयरपोर्ट से होटल तक ड्राइव में लगभग 30 मिनट लगेंगे, लेकिन लीला पैलेस के आस-पास का माहौल किसी आम होटल ड्रॉप जैसा नहीं लगता। भारत में मेस्सी के पिछले दौरों के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए, सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। इस इलाके को असल में एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में बदल दिया गया है, जहाँ आने-जाने के रास्ते सीमित हैं और भारी संख्या में पुलिस मौजूद है।

कई लेवल की चेकिंग की जा रही है और प्रॉपर्टी के आस-पास मूवमेंट को सख्ती से कंट्रोल किया जा रहा है। ज़्यादातर देखने वालों के लिए, यह मेस्सी की ऐसी विज़िट होगी जिसे सिर्फ़ दूर से ही देखा जा सकेगा।

बंद कमरे में मीटिंग के लिए ₹1 करोड़

इस विज़िट का सबसे ज़्यादा चर्चा वाला हिस्सा होटल में होने वाली एक बंद कमरे की मीट-एंड-ग्रीट है। यह बातचीत सिर्फ़ कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट हेड और VIP मेहमानों तक ही सीमित है। NDTV के अनुसार, इसके लिए काफी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी है, कुछ कॉर्पोरेट्स ने कथित तौर पर फुटबॉल आइकन से मिलने के छोटे से मौके के लिए ₹1 करोड़ तक दिए हैं। यहाँ कोई पब्लिक इंटरेक्शन प्लान नहीं है। फ़ोन दूर रखने की उम्मीद है।

मीटिंग, स्टेडियम का दौरा और जल्दी वापसी

अपने स्टे के दौरान, मेस्सी भारत के चीफ जस्टिस, कई सांसदों और भारतीय खेल जगत की कुछ चुनिंदा हस्तियों से भी मिलेंगे, जिनमें क्रिकेटर और ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के मेडल जीतने वाले एथलीट शामिल हैं।

फुटबॉल स्टार के अरुण जेटली स्टेडियम में एक फुटबॉल क्लिनिक और कुछ बातचीत के लिए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद वह एक खास एडिडास इवेंट के लिए पुराना किला जाएंगे। पुराने किले में, वह रोहित शर्मा, सुमित अंतिल, निकहत ज़रीन और निशाद कुमार सहित भारतीय स्पोर्ट्स चैंपियंस से मिलेंगे।

मेस्सी के शाम 6:15 बजे के आसपास एयरपोर्ट के लिए निकलने और रात 8:00 बजे तक भारत से रवाना होने की उम्मीद है। दिल्ली आने से पहले मेस्सी हाल ही में मुंबई गए थे, जहाँ उनकी मौजूदगी के कारण भी ऐसी ही कड़ी सुरक्षा और सीमित एंट्री देखने को मिली थी।

लियोनेल मेस्सी दिल्ली में क्यों हैं?

मेस्सी G.O.A.T इंडिया टूर के तहत ऑफिशियल मीटिंग्स और ब्रांड कमिटमेंट्स के लिए दिल्ली में हैं।

लियोनेल मेस्सी दिल्ली में कहाँ रुके हैं?

वह चाणक्यपुरी के द लीला पैलेस में रुके हैं, जहाँ उनकी टीम के लिए पूरी एक मंज़िल रिज़र्व है।

