Royal Enfield 350 सीसी की बाइक 22,000 रुपये हुई सस्ती

Royal Enfield Price:रॉयल एनफील्ड ने 22 सितंबर से अपनी 350 सीसी बाइक श्रृंखला की कीमतों में 22,000 रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों के बाद कंपनी अपने मोटरसाइकिल कारोबार, सेवा, अपैरल और सहायक उपकरण श्रृंखला में जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगी। कंपनी ने कहा कि इस कदम से, रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी श्रृंखला देश भर के मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए और अधिक सुलभ हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि 350 सीसी से अधिक श्रृंखला के लिए, कीमतें नई जीएसटी दरों के अनुरूप बदली जाएंगी। कंपनी ने कहा कि नई कीमतों वाली मोटरसाइकिलें 22 सितंबर, 2025 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी।

