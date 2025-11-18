'जब किडनी देने की बारी आई तो बेटा भाग गया': रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर किया तीखा प्रहार

पटना: बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू प्रसाद यादव परिवार में तनाव बढ़ गया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार और पार्टी, दोनों से दूरी बना ली है और खुलेआम परिवार के अन्य सदस्यों की आलोचना कर रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रोहिणी एक पत्रकार से फ़ोन पर बात करते हुए भारी स्वर में दिखाई दे रही हैं। बातचीत में, उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर नाज़ुक समय में ज़िम्मेदारी से बचने का आरोप लगाते हुए कहा, "जब किडनी देने की बारी आई, तो बेटा भाग गया।"

तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए, रोहिणी आचार्य ने कहा, "जब किडनी देने की बारी आई, तो बेटा भाग गया," और उन पर ज़िम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने उन स्वयंभू सामाजिक नायकों और पत्रकारों की भी आलोचना की, जो उन्हें ऑनलाइन ट्रोल करते हैं और उनकी नैतिकता और प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा, "जो लोग एक बोतल रक्त भी दान नहीं कर सकते, वे किडनी दान पर शिक्षा दे रहे हैं," और उन लोगों के पाखंड को उजागर किया जो सार्थक सामाजिक कार्यों में योगदान दिए बिना ही फ़ैसले सुनाते हैं।

किडनी दान की वकालत

रोहिणी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए आग्रह किया, "जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, उन्हें झूठी सहानुभूति दिखाना बंद कर देना चाहिए और अस्पतालों में भर्ती लाखों गरीब लोगों को किडनी दान करने के लिए आगे आना चाहिए, जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें उस बेटी से खुलकर बहस करने की हिम्मत भी करनी चाहिए जिसने अपने पिता को किडनी दान की है, बजाय उसकी आलोचना करने के।" ंरोहिणी ने पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी, जिससे उन्हें "किडनी देने वाली बेटी" के रूप में पहचान मिली। वह पहले भी अपने भाई तेज प्रताप यादव की मुखर समर्थक रही हैं।

राजनीति और परिवार से सार्वजनिक रूप से नाता

16 नवंबर, 2025 को, रोहिणी ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट में राजनीति और पारिवारिक संबंधों से नाता तोड़ने की घोषणा की। इस कदम ने लालू परिवार के भीतर के अंदरूनी कलह को और उजागर कर दिया है, जो तेज प्रताप यादव के साथ पहले हुए मनमुटाव के बाद से ही सुर्खियों में था।

इतिहास की गूँज हमें याद दिलाती है कि वंशवादी राजनीति, निरंतरता का वादा तो करती है, लेकिन अक्सर बाहरी चुनौतियों के साथ-साथ आंतरिक उथल-पुथल को भी न्योता देती है। यादव विरासत अब एक दोराहे पर खड़ी है, और इस सवाल का सामना कर रही है कि क्या वह अपनी पूर्व शक्ति पुनः प्राप्त कर पाएगी या उन्हीं ताकतों द्वारा नष्ट कर दी जाएगी जिन्हें वह कभी नियंत्रित करना चाहती थी।

