'प्रियंका गांधी के गालों की तरह चिकना बना देंगे': भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी, कांग्रेस ने किया पलटवार

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी रविवार को उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने कहा कि अगर वह आगामी विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो वह "अपने निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों की तरह चिकना बना देंगे"। भाजपा को "महिला विरोधी पार्टी" बताते हुए कांग्रेस ने बिधूड़ी की टिप्पणी को "शर्मनाक" बताया और कहा कि यह "उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है"।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "यह भाजपा का असली चेहरा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रियंका गांधी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए।" इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए बिधूड़ी ने पुष्टि की कि उन्होंने ये टिप्पणियां की हैं। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था कि वह बिहार की सड़कों को अभिनेत्री-राजनेता हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकना बना देंगे।

उन्होंने कहा, "अगर आज उन्हें (कांग्रेस को) इस बयान से दुख हो रहा है, तो हेमा मालिनी के बारे में क्या? वह एक प्रसिद्ध नायिका रही हैं और उन्होंने फिल्मों के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है... अगर लालू यादव को उनकी टिप्पणियों के लिए घेरा नहीं गया, तो वे मेरी टिप्पणियों पर मुझसे कैसे सवाल कर सकते हैं?"

कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए बिधूड़ी ने कहा, "क्या हेमा मालिनी एक महिला नहीं हैं? जब जीवन में उपलब्धियों की बात आती है तो हेमा मालिनी प्रियंका गांधी से कहीं बेहतर हैं।"

कांग्रेस और आप ने रमेश बिधूड़ी की आलोचना की

भाजपा नेता के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "पूर्व सांसद और अब कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में जो कहा है, वह उनकी मानसिकता और भाजपा के चरित्र को दर्शाता है।"

#WATCH | Delhi | Congress leader Supriya Shrinate says, "BJP is an anti-woman party. What their former MP and now a candidate from the Kalkaji seat, Ramesh Bidhuri has said concerning Priyanka Gandhi Vadra, shows his mentality and BJP's character..."



