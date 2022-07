राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव तबीयत बिगड़ी, एयर एंबुलेंस से दिल्ली रवाना, एम्स में चलेगा इलाज

Highlights लालू यादव से मिलने के बाद नीतीश ने कहा कि वो हमारे पुराने मित्र रहे हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी खर्चे पर लालू यादव का इलाज होगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पहले से जानकारी है कि किडनी और हार्ट का पहले से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है.

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए आज शाम पांच बजे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया. तेजप्रताप और बेटी मीसा भारती उनको लेकर दिल्ली गईं.

लालू यादव पिछले तीन दिनों से पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं थे. लेकिन अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. लालू यादव को एक्सपर्ट मेडिकल टीम की देखरेख में दिल्ली ले जाया गया है. पारस अस्पताल के मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉ. आशिफ रहमान ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है.

इसबीच लालू यादव को देखने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने राजद प्रमुख के स्वास्थ्य की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव से दिल्ली ले जाए जाने की बारीकी से जानकारी ली थी. नीतीश कुमार ने डॉक्टरों से भी उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ की थी. लालू यादव से मिलने के बाद नीतीश ने कहा कि वो हमारे पुराने मित्र रहे हैं.

RJD chief and former Bihar CM Lalu Prasad Yadav leaves from Paras Hospital in Patna and heads to Delhi where he will be treated further.



"He is fine, is being shifted to Delhi for better treatment," says Lalit Yadav, RJD pic.twitter.com/cDRMu0TpLs