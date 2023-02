76 दिन के बाद सिंगापुर से दिल्ली लौटे राजद प्रमुख लालू यादव, बेटी रोहिणी आचार्य ने की भावुक ट्वीट, देखें वीडियो

Highlights पिछले 76 दिन से लालू यादव सिंगापुर में थे। अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए गए थे। लालू यादव के भारत वापस लौटने पर बोलते हुए बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है।

नई दिल्ली: किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर गए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादवदिल्ली पहुंच गए हैं। बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा था कि आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसे लेकर वह कई ट्वीट भी किए हैं।

अपने पिता के बारे में बात करते हुए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भावुक भी हो गई थी और इस सिलसिले में उन्होंने कई ट्वीट भी किए है। आपको बता दें कि पिछले 76 दिन से लालू यादव सिंगापुर में थे। वे वहां अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए गए थे।

लालू यादव के भारत वापस लौटने पर बोलते हुए बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, "आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। यह जरूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है । 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत जा रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। पापा को स्वस्थ्य कर आप सब के बीच भेज रही हूँ..।

अब आप लोग पापा का ख्याल रखियेगा।" आपको बता दें कि कथित चारा घोटाला मामलों में शामिल होने के कारण उन्हें जेल की सजा हो चुकी है और वह इलाज के लिए दिल्ली और रांची में कई बार अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। दरअसल, लालू का पहले इलाज एम्स में चल रहा था।

नाम न छापने की शर्त पर एक चिकित्सक ने कहा कि अगर किसी दूसरे देश में गुर्दा प्रत्यारोपण होता है तो एम्स से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। गौरतलब है कि भारत में गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए कड़े नियम कानून भी हैं।

