फोटोशूट के दौरान फोटोग्राफर ने कहा- अच्छा स्माइल दीजिए, ऋषभ पंत बोले- अरे भैया अभी उठ के आया हूँ, देखें मजेदार Video

IND vs SA 1st ODI: जैसे ही इंडियन स्क्वॉड साउथ अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स में वापसी की तैयारी कर रहा था, ऑफिशियल फोटोशूट में माहौल हल्का था और ऋषभ पंत ने दिन में थोड़ा ह्यूमर भी किया। टीम की तरफ से जारी एक क्लिप में विकेटकीपर बैट्समैन एक फोटोग्राफर के इशारे पर एक शरारती मुस्कान और एक सीधी लाइन के साथ रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं: “अरे भैया अभी उठ के आया हूँ।” उनके इस तुरंत जवाब ने तुरंत कमरे में हँसी ला दी और वीडियो वायरल होने के बाद फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

पंत के लिए यह हल्का-फुल्का रिएक्शन एक अहम समय पर आया है। इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ में निराशाजनक हार से उबर रहा है, ऐसे में 30 नवंबर, 2025 को शुरू होने वाला ODI लेग एक नई शुरुआत का मौका देता है। लिमिटेड ओवर्स में टीम के वाइस-कैप्टन और सीनियर मेंबर के तौर पर, पंत अपने बैट और ग्लव से योगदान देने की कोशिश करेंगे; लेकिन अभी के लिए, यह छोटा, खुशनुमा पल फैंस को मैदान के बाहर उनकी करिश्माई पर्सनैलिटी की याद दिलाता है।

जैसे-जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ आगे बढ़ेगी, सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि क्या पंत इस हल्की-फुल्की एनर्जी को मैदान पर कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस में बदल पाते हैं। जो भी हो, मज़ाक का यह छोटा सा पल शायद एक मुश्किल व्हाइट-बॉल सीरीज़ से पहले की हल्की यादों में से एक रहेगा।

Lights 💡

Camera 📸

Action 🎬



A fun BTS sneak peek as #TeamIndia gets ready for the #INDvSA ODI series opener in Ranchi 🥳@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/JK2IdsxnJ8 — BCCI (@BCCI) November 29, 2025

सुनील ग्रोवर के लेटेस्ट कॉमेडी एक्ट ने काफी हंगामा मचा दिया और विराट कोहली भी हंसी से लोटपोट हो गए। एक परफॉर्मेंस के दौरान, जिसमें ग्रोवर ने महान क्रिकेटर कपिल देव की एकदम सही नकल की, कोहली अपनी पसलियां पकड़ते हुए दिखे और अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए।

कोहली, जो अभी इंडिया में हैं, ग्रोवर के कॉमेडी स्टाइल से कपिल देव की नकल करने पर खूब एंटरटेन हुए। गुत्थी, डॉ. गुलाटी और इंजीनियर चुंबक मित्तल जैसे अपने वर्सेटाइल किरदारों के लिए जाने जाने वाले ग्रोवर ने एक बार फिर ह्यूमर और सटायर को मिलाने का अपना टैलेंट दिखाया और क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार्स में से एक को भी हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान खींचा, फैंस और दर्शकों ने ग्रोवर की अनोखी मिमिक्री और कोहली के बेबाक रिएक्शन की तारीफ़ की। कई लोगों के लिए, एक कॉमेडी शो में ज़ोर-ज़ोर से हंसते हुए एक सीरियस स्पोर्ट्स आइकॉन की इमेज ने उनकी पब्लिक पर्सनैलिटी में एक नया, इंसानी पहलू जोड़ दिया।

रेगुलर दर्शकों से लेकर अनुभवी एथलीट तक, सभी दर्शकों का मनोरंजन करने की ग्रोवर की काबिलियत इस बात को दिखाती है कि वह इंडियन कॉमेडी में एक दमदार हस्ती क्यों बने हुए हैं। कोहली के साथ इस पल ने यह पक्का कर दिया कि कभी-कभी, थोड़ी सी हंसी ही खेल और मनोरंजन की दुनिया को एक साथ लाने के लिए काफी होती है। जैसे-जैसे यह क्लिप सर्कुलेट होती है, यह एक हल्की-फुल्की, खुशी देने वाली याद दिलाती है कि खेल के दिग्गज भी खूब हंसते हैं।

Web Title: Rishabh Pant's Hilarious Comment During Photoshoot Goes Viral Ahead Of IND vs SA 1st ODI; Video