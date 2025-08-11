21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, कहां हैं जगदीप धनखड़, सांसद संजय राउत ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा-संपर्क करने की कोशिशें असफल

Highlights स्वास्थ्य कैसा है? इन बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क नहीं हो सका। हमारे (पूर्व) उपराष्ट्रपति के साथ हुआ क्या है? वह कहां हैं?

नई दिल्लीः शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (उबाठा) के नेता संजय राउत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की ‘‘कोशिशें असफल रहने का दावा करते हुए’’ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बात का जवाब देने को कहा कि धनखड़ कहां हैं। धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। राउत ने 10 अगस्त को शाह को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘हमारे (पूर्व) उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वह इस समय कहां हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? इन बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।

राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।’’ शिवसेना (उबाठा) नेता ने सोमवार को यह पत्र ‘एक्स’ पर साझा किया। राउत ने कहा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें हैं कि धनखड़ को उनके घर में ही सीमित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि वह सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उनसे या उनके स्टाफ से कोई संपर्क नहीं हो पाया जो गंभीर चिंता की बात है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आखिर हमारे (पूर्व) उपराष्ट्रपति के साथ हुआ क्या है? वह कहां हैं? उनकी तबीयत कैसी है? क्या वह सुरक्षित हैं? देश को इन सवालों के जवाब जानने का हक है।’’ शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी धनखड़ के बारे में पिछले हफ्ते सवाल उठाया था। उन्होंने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘पूर्व उपराष्ट्रपति फिलहाल कहां हैं?

इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।’’ राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि उच्च सदन के उनके कुछ अन्य सहयोगी पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर सच में चिंतित हैं और वे उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।

राउत ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का रुख करने से पहले मैंने आपसे (गृहमंत्री) यह जानकारी मांगना उचित समझा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और बताएंगे कि धनखड़ कहां हैं तथा साथ ही उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे।’’

Web Title: Resignation post Vice President July 21 where Jagdeep Dhankhar MP Sanjay Raut wrote letter Amit Shah saying efforts contact him were unsuccessful