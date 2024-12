RBI MPC: आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, जानें प्रमुख बातें

RBI MPC: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की। आरबीआई ने लगातार ग्यारहवीं बैठक में बेंचमार्क रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा तथा विकास की गति में मंदी और खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति रुख को 'तटस्थ' बनाए रखा।

RBI Keeps Repo Rate Unchanged at 6.5 pc; GDP growth for FY25 reduced to 6.6 per cent from 7.2 per cent



