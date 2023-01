Republic Day 2023 : गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए कब, कहां और कैसे खरीदें टिकट, जानें सबकुछ

Highlights परेड के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी हैं। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में कई नए कार्यक्रम होंगे, जैसे आदिवासी नृत्य प्रदर्शन, हॉर्स शो, मार्शल आर्ट इवेंट और बहुत कुछ। इस साल भारत में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो भी होगा।

नई दिल्ली:गणतंत्र दिवस देश में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, जिसे 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को राजधानी नई दिल्ली में एक भव्य परेड द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिसमें भारत की सांस्कृतिक और सैन्य विरासत के प्रदर्शन के साथ-साथ देश की प्रगति और उपलब्धियों का प्रदर्शन होता है।

हालांकि, इस वर्ष 2023 में भारत सरकार ने विशेष आधिकारिक आमंत्रितों के लिए पहली पंक्ति आरक्षित करने का निर्णय लिया है। श्रमजीवी और उनके परिवार, कर्तव्य पथ रखरखाव कार्यकर्ता और अन्य समुदाय के सदस्य जैसे रिक्शा चालक और सब्जी विक्रेता को अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाएगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह का विषय "आम लोगों की भागीदारी" है।

