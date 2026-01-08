Republic Day 2026: 77वां गणतंत्र दिवस..., क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? रोचक इतिहास जो हर भारतीय को पता होना चाहिए
By अंजली चौहान | Updated: January 8, 2026 12:21 IST2026-01-08T12:20:01+5:302026-01-08T12:21:27+5:30
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की प्रतिष्ठित परेड, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियाँ और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जीवंत झांकियाँ शामिल हैं।
Republic Day 2026: भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। लेकिन, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कारण है कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था।
भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाता है?
भारत 15 अगस्त, 1947 को एक आज़ाद देश बना। हालांकि इस दिन देश में लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, लेकिन 26 जनवरी, 1950 तक भारत को अपना लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी संविधान नहीं मिला था।
आज़ादी मिलने के बाद, 29 अगस्त, 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इसे भारत का संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसमें के.एम. मुंशी, गोपाला स्वामी अय्यंगार, मुहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. माधवा राव (जिन्होंने बी.एल. मित्तर की जगह ली) और टी.टी. कृष्णमाचारी (जिन्होंने डी.पी. खैतान की जगह ली) भी शामिल थे। संविधान का एक औपचारिक मसौदा 4 नवंबर, 1947 को संविधान सभा में पेश किया गया था।
और फिर अगले दो सालों में इसमें कई बदलाव करने के लिए कई सेशन के बाद, सभा ने आखिरकार 24 जनवरी, 1950 को इसे अपनाया। सभा के कुल 308 सदस्यों ने टेक्स्ट की दो कॉपी पर साइन किए, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में।
यह देश के लिए एक अहम पल था, जिसने इसे एक स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में स्थापित किया।
26 जनवरी का महत्व
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने अपने लाहौर सेशन के दौरान 26 जनवरी, 1930 को ब्रिटिश शासन से "पूर्ण स्वराज" के दिन के रूप में तय किया था। उन्होंने सभी नागरिकों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया।
यह भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में डोमिनियन स्टेटस देने के ब्रिटिश प्रस्ताव के जवाब में था। उस समय, भारत के इतिहास में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था।
इसके बीस साल बाद, 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर अपनाया गया।