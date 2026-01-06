Republic Day 2026: यूरोपीय संघ के नेता गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, जानें इसकी अहमियत

Republic Day 2026 Chief Guest: 26 जनवरी 2026 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि मेहमानों में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल होंगे।

यूरोपीय संघ ने आधिकारिक तौर पर गणतंत्र दिवस 2026 के लिए भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यूरोपीय नेताओं की यह यात्रा चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत के बीच भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के साथ होने की उम्मीद है। भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी के लिए टाल दिया गया है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत कई सालों की देरी के बाद फिर से शुरू हुई है, जिसमें बाजार पहुंच, सेवाओं और निवेश पर बढ़ा हुआ ध्यान दिखाया गया है, और अधिकारी जल्द ही एक सफलता की उम्मीद कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ (EU) के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा प्रमुख मारोस सेफकोविक, जिन्होंने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था, ने भारत-यूरोपीय संघ FTA के लिए आधार तैयार किया।

गणतंत्र दिवस के लिए भारत में यूरोपीय संघ के अधिकारियों का आगमन भारत और यूरोपीय संघ के लिए अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए एक समय सीमा तय करता है।

उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा कौन हैं?

उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं, जो अमेरिका और चीन के खिलाफ आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के ग्रीन डील और प्रतिस्पर्धा कम्पास का समर्थन करती हैं।

एंटोनियो कोस्टा, जो 2024 से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलनों और कूटनीति का समन्वय करते हैं, इससे पहले वे पुर्तगाल के प्रधान मंत्री थे। दोनों नेताओं की यह यात्रा वैश्विक बदलावों के बीच यूरोपीय संघ को एक एकीकृत रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत के दृष्टिकोण का संकेत देती है।

FTA वार्ता के बीच भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी

उर्सुला वॉन डेर लेयेन की अध्यक्षता में और 'प्रतिस्पर्धा कम्पास' पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यूरोपीय संघ का लक्ष्य अमेरिका और चीन के बराबर एक मजबूत बाजार बनाना है। इसे 'ग्रीन डील' हरित बदलाव को लेकर किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता नए बाजार खोलेगा, चीन पर निर्भरता कम करेगा, और साझा हरित प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा।

भारत-यूरोपीय संघ FTA स्टील जैसे भारतीय निर्यात पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) कार्बन टैक्स को कम करने, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करने, चीन से यूरोपीय संघ की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने और स्थायी विकास की दिशा में बढ़े हुए ध्यान के लिए महत्वपूर्ण होगा।

