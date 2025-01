Republic Day 2025: राष्ट्रपति भवन में शाहरुख खान के गाने का चला जादू, इंडोनेशियाई डेलिगेशन ने गया 'कुछ कुछ होता है' सॉन्ग; वीडियो वायरल

Republic Day 2025: गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत ने इंडोनेशिया को न्योता दिया है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और शीर्ष पद के अधिकारी गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे। आज होने वाली गणतंत्र दिवस परेड से पहले सभी इंडोनेशियाई मेहमानों का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया।

बीती रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में डोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया था, जहां प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली सॉफ्ट कल्चर को प्रदर्शित किया।

#WATCH | Delhi: A delegation from Indonesia sang Bollywood song 'Kuch Kuch Hota Hai' at the banquet hosted by President Droupadi Murmu in honour of Prabowo Subianto, President of Indonesia at Rashtrapati Bhavan. The delegation included senior Indonesian ministers.



