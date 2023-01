Republic Day 2023: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने गणतंत्र दिवस की दी बधाई, भारत को दिया खास संदेश

Highlights गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भारत को दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भारत को खास संदेश दिया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भी 26 जनवरी के दिन अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है।

नई दिल्ली: भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भारत को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर भारत को शुभकामना संदेश दिया। उन्होंने लिखा, "आधुनिक भारत की प्रभावशाली उपलब्धियों का सम्मान करने का ये पल है। आज भारतीय विरासत के सभी लोगों के लिए अपने साझा प्यार और साझा विश्वास के आस-पास एकजुट होने का मौका है।"



उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारत और अपने देश की दोस्ती की गहराई की बात भी अपने संदेश में कही।

Sending best wishes to @narendramodi and the people of India on Indian Republic Day. As we share national days, we celebrate the warm spirit of affection our people have long held for each other and the depth of our friendship. Australia and India have never been closer. 🇦🇺🇮🇳 pic.twitter.com/up1YoKYjUy