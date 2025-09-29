Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चुनाव को लेकर आगामी तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी के संबंध में तीन महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। सीट बंटवारे में सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तीन बातें मायने रखती हैं। सीट बंटवारे पर कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए और हमें जनता के हित में मिलकर ठोस और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। सीट बंटवारा सभी शामिल पार्टियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

राजेश राम ने बताया कि हम लोगों ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जल्द की है। बैठक के बाद भी कई प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा करना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने पार्टी के जिलाध्यक्षों से चुनाव को लेकर सुझाव भी मांगे थे। इसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों ने उसकी स्क्रीनिंग की है। उन्होंने बताया कि इसके बाद हम लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग दिल्ली में की है। इसकी वजह से हमारी प्रक्रिया लंबी हो जा रही है, जिससे चुनाव के दौरान सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर परेशानी न हो।

सीट बंटवारे को लेकर राजेश राम ने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। समय आने पर गठबंधन की पार्टियों से बात करके इसकी जानकारी संयुक्त रूप से दी जाएगी। किसी को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान दिया जा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर किसी पार्टी के साथ कोई विवाद नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर बातें करते हैं, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, तो बात करके दूर किया जाता है। राजेश राम ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव करना चाहती है। इसलिए भी हम लोगों की तरफ से कोई गलती न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Web Title: Regarding seat-sharing in the Grand Alliance, Bihar Congress says that the decision will be taken keeping in mind the sentiments of all the parties