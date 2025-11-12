Highlights Delhi Blast: हमारा पड़ोसी हार चुका है और पिट चुका, पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी...

Delhi Blast: पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर कहा, "... हमारा पड़ोसी हार चुका है और पिट चुका है। वह दर्द सहने के लिए ऐसी गतिविधियाँ चलाएगा... यह सब पैसे का खेल है... हमारे देश को बेहद सतर्क रहना होगा और खुद को कट्टरपंथ से बचाना होगा... पुलिस और खुफिया विभाग अपना काम कर रहे हैं। हमें अपने पड़ोसियों की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। भारी मात्रा में क्या जमा किया जा रहा है, इस बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए... अगर सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए... हमें इन गद्दारों की पहचान करनी होगी। वे देश में पढ़ते हैं, सारे लाभ लेते हैं और फिर देश छोड़ देते हैं... पड़ोसियों को सतर्क रहना होगा... सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​स्पष्ट रूप से अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं... सभी राज्यों की पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए जैसा उन्होंने अभी किया है, साथ ही, सामुदायिक पुलिसिंग की भी आवश्यकता है... इन गद्दारों की पहचान करना हमारी ज़िम्मेदारी है..."

Web Title: Red Fort Car Blast Former IPS Kiran Bedi Our neighbour is defeated and beaten