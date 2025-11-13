Red Fort Blast: 4 जगहों पर ब्लास्ट का था प्लान, 8 संदिग्धों ने की थी पूरी तैयारी; जांच में खुलासा

November 13, 2025

Red Fort Blast: लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हाल ही में हुए घातक कार विस्फोट की जाँच से एक बड़ी, आपस में जुड़ी आतंकी साजिश का पता चला है। आठ संदिग्ध कथित तौर पर चार शहरों में सिलसिलेवार विस्फोट करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, और 6 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में छह जगहों पर अतिरिक्त हमले करने की योजना थी।

Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच के दौरान एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, लगभग आठ संदिग्धों ने चार जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। गुरुवार को बताया गया कि संदिग्धों ने दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा, "प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी [इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस] ले जाने वाला था।" एजेंसी अब इस बात की भी जाँच कर रही है कि क्या विस्फोटों के लिए अलग से वाहन तैयार किए जा रहे थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, "आई20 और इकोस्पोर्ट मामलों के बाद, पता चला है कि संदिग्ध दो और पुराने वाहन तैयार करने की योजना बना रहे थे, जिनमें विस्फोटक रखे जाते और लक्ष्य को बड़ा किया जाता।"

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉ. मुज़म्मिल, डॉ. अदील, उमर नबी और शाहीन ने मिलकर लगभग ₹20 लाख नकद जुटाए थे, जो उमर को सौंप दिए गए थे।

बताया जा रहा है कि बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से ₹3 लाख मूल्य का 20 क्विंटल से ज़्यादा एनपीके उर्वरक ख़रीदा, जिसका उद्देश्य आईईडी तैयार करना था।

उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया, "उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था।

दिल्ली लाल किला विस्फोट
सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट में कम से कम 13 लोग मारे गए।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के शुरुआती पोस्टमार्टम में गंभीर चोटें, टूटी हड्डियाँ और सिर में चोट जैसी बातें सामने आई हैं।

इस बीच, फरीदाबाद पुलिस ने एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट (पंजीकरण संख्या DL 10 CK 0458) जब्त की है, जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है।

उमर नबी पर नजर

सूत्रों ने बताया कि कार विस्फोट से पहले, उमर नबी रामलीला मैदान के पास आसफ अली रोड स्थित एक मस्जिद में रुका था। मस्जिद से निकलने के बाद, आरोपी सीधे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गया, जहाँ उसने लगभग 3:19 बजे अपनी कार खड़ी की।

जांच एजेंसियां ​​उमर के मोबाइल फोन और सिग्नल हिस्ट्री की जाँच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट के लिए अलर्ट जारी किया था और कार का विवरण उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ साझा किया था।

जांच जारी

आतंकवाद से जुड़े विस्फोट की जाँच के तहत, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के फरीदाबाद के धौज स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का दौरा करने की उम्मीद है, जहाँ उमर के संबंध होने का अनुमान है।

एनआईए ने इस घटना की जाँच के लिए एक "समर्पित और व्यापक" जाँच दल का गठन किया है, जिसके बारे में अधिकारियों का मानना ​​है कि इसे भारतीय एजेंसियों द्वारा उजागर किए गए जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) मॉड्यूल द्वारा अंजाम दिया गया था। इस दल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, जो एक समन्वित और गहन जाँच सुनिश्चित करेंगे।

यह कदम गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा विस्फोट के पीछे आतंकी पहलू का हवाला देते हुए औपचारिक रूप से मामले को एनआईए को सौंपने के बाद उठाया गया है। दिल्ली विस्फोट मामले पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता करने की उम्मीद है।

